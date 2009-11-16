Требуется статья о сайте ockc.ru

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Требуется статья о сайте www.ockc.ru

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P.S. в личке не пишите - не читаю

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое

14 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
xcikol
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Доволен результатом работы Анастасии. Написала отлично, подправила текст после небольших "недочетов". С Анастасией можно и нужно работать.
После небольших доработок Дмитрий принял статью и оставил отзыв. Оплата не заставила себя ждать. Заказчик весьма доброжелательно относится к исполнителям, за что ему большой плюс!
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