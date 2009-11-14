Статьи, женская тематика

$50
КопирайтингЗакрыт124 заявки1421 просмотр
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Требуется написание уникальных статей, тематика - женская(психология, косметика). В каждой статье имеются вхождения определенных ключевых слов( список предоставлю). Каждая статья - 3000-4000 знаков.

Возможна поэтапная оплата. В своих предложениях указывайте стоимость за 1000 знаков.

14 лет назад
alexseo
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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