Приватный проект для Екатерины

$50
КопирайтингЗавершен10 заявок242 просмотра
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Несколько статей - качественный рерайт.

P.S.Неужели так много фрилансеров, отписавшихся здесь, - Кати?))

14 лет назад
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ketti_Bell_ya
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
У Екатерины оригинальный слог и феноменальная скорость написания текстов. Рекомендую, как исполнительного копирайтера и желаю творческих успехов, Катя!
Очень хороший заказчик, собеседник и копирайтер! Большое спасибо за бесценные советы и всяческую помощь! Спасибо вам, Елена!
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