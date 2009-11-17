Требуется подготовить текст на главную страницу с ключевыми словами, ключевые слова соответствуют категориям на сайте(вышлю позже). Также на постоянную основу ищется человек, который сможет подготовить уникальное описание товара для интернет магазина, на данный момент порядка ...
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Нужны тексты для магазина картриджей
разделы- о компании, услуги, доставка и оплата, главная
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