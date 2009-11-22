Приватно! Для Оксаны Коллесниковой

КопирайтингЗавершен9 заявок345 просмотров
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Требуется написание текстов

14 лет назад
Romanov38
Евгений 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
oksanamo
Oksana 
49 летЕгипет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$40
2 дня
Очень понравилась работа, остался всем доволен, присутствует четкость, грамотность, уникальность в работах. Работу выполняет быстро, а самое главное качественно. Очень приятно было сотрудничать, надеюсь на дальнейшее сотрудничиство!
Очень порядочный заказчик. Чёткая постановка задачи, подробное руководство к выполнению, помощь, поддержка. Честная оплата без задержек. Спасибо большое. Работать с Вами - это одно удовольствие. Побольше бы таких как Вы.
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