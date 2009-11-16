Рерайт новостей.

$40
КопирайтингЗакрыт45 заявок634 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Простой рерайт новостей. Подробности 579901122

14 лет назад
Levz
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Информационная поддержка сайта, статьи, новости

    Приветствую, необходимо на сайт туристических услуг написать статьи, вернее описания баз отдыха. есть перечень сайтов пансионатов и баз отдыха, ваша задача: - посетить сайт партнеров, - написать рерайт и разместить на нашем сайте cms WP периодичность добавления ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание статей

    Добрый день, есть желающие по сотрудничать на следующих условиях?: Тексты статей высокого качества Рерайт, уникальность 100%, в тексте встречается определенное количество указанных слов-ключей. Стоимость за 1000знаков без пробелов 1 дол Мало работы не обещаю...)))

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описание товаров и текст главной страницы

    Требуется подготовить текст на главную страницу с ключевыми словами, ключевые слова соответствуют категориям на сайте(вышлю позже). Также на постоянную основу ищется человек, который сможет подготовить уникальное описание товара для интернет магазина, на данный момент порядка ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание шаблонов статей для размножения

    Требуется написание шаблонов 50 статей для последующего размножения в рамках одного тематического проекта. Синтаксис берется с примера. Каждая фраза разбивается на части, и для каждой части прописыыаются 4-5 вариантов. Фактически достаточно разбить предложение пополам (на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен seo текст на главную.

    Здравствуйте. Требуется переделать (дописать, изменить то, что есть) текст главной страницы сайта. Оптимизировать под поисковые запросы. В общем, ищется seo копирайтер. Оплата через Web Money (WMR). Жду ваших предложений здесь. В аську, личку, на телефон БОЛЬШАЯ просьба ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад