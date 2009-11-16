Рерайт статей

$100
КопирайтингЗакрыт74 заявки903 просмотра
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Необходимо переписать 28 статей, ~103 000 символов, тематика: единоборства, самооборона

Если не возникнет проблем с тематикой, возможно дальнейшие сотрудничество, бюджет 3000 руб.

Условия:

1. Статьи должны быть по объёму после рерайта, не менее чем были.

2. Текст должен легко читаться.

3. При частых, грамматических ошибках, дальнейшее сотрудничество невозможно.

14 лет назад
Artsmol
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
yelesha
Елена 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$80
10 дней