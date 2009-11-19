Требуется еще одна статья о тендерах

Необходимо раскрыть основную идею пользы от участия компаний в тендерах

Зачем нужно участвовать компаниям в тендерах, какая польза и т.д.

Пишем для людей, грамотно

Уникальность не менее 95%

Статья не менее 3000 знаков без пробелов

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Статья не дороже 250 рублей

В инете полно материала

Сразу проставляйте срок и цену

P.S. в личке не пишите - не читаю

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое