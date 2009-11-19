Требуется еще одна статья о тендерах

КопирайтингЗавершен23 заявки266 просмотров
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Требуется еще одна статья о тендерах

Необходимо раскрыть основную идею пользы от участия компаний в тендерах

Зачем нужно участвовать компаниям в тендерах, какая польза и т.д.

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P.S. в личке не пишите - не читаю

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое

14 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
14 лет назад
$8
2 дня
Работаю с Мариной уже второй раз, а это уже говорит само за себя... Все отлично, спасибо.
Не смотря на сложности, возникшие при работе, Дмитрий вёл себя невероятно терпеливо и вежливо. Спасибо, Дмитрий! Всем рекомендую его, как надёжного заказчика.
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