Англоязычный рерайт: Много.

Здравствуйте.

Вышла такая подстава, что необходимо выполнить рерайт (англ-англ) биографий известных людей (мои исходники). Исполнитель смылся, бюджет остался малый, объем тот же.

Итак, есть 135 страниц, 4 дня и 150 wmz (1,1 wmz - 1 страница).

Поскольку цена низкая, это скорее всего заинтересует новичков + я гарантирую толковые отзывы, потому что меня реально спасете.

В предложениях пишем какой объем за сколько времени готовы выполнить и аську (или можно сразу ко мне стучаться - 210825073). Естественно что один такое не потянет, так что чем больше тем лучше.

Важна грамматическая составляющая - на опечатки я смогу и сам проверить. Объемы (чтобы и на выходе было 135 страниц) необязательно, можно меньше.