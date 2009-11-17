Написать ТЗ

$150
КопирайтингЗакрыт7 заявок673 просмотра
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Для доработки сайта знакомств нужно написать доскональное ТЗ на разработку:

Модуль "попутчики", как на мэйл.ру, модуль "хочу общаться", как на моймир.мэйл.ру

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Куплю нестандартные идеи монетизации подобных сайтов.

Без примеров аналогичных разработок просьба не писать.

P. S.: Выбранный ранее исполнитель с работой не справился.

P. S.2: Второй выбранный исполнитель без вести пропал.

14 лет назад
kamris2004
Михаил 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
36 отзывов
Выбранные исполнители
PanamOS
Никита 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$200
14 дней
Обещал сдать работу ещё до Нового года-не сдал, просто пропал без объяснения причин. Не советую работать с этим безответственным человеком!
whitebureau
Семён 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$150
14 дней
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