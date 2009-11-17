Написать ТЗ

Требуется еще одна статья о тендерах Необходимо раскрыть основную идею пользы от участия компаний в тендерах Зачем нужно участвовать компаниям в тендерах, какая польза и т.д. Пишем для людей, грамотно Уникальность не менее 95% Статья не менее 3000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для доработки сайта знакомств нужно написать доскональное ТЗ на разработку:
Модуль "попутчики", как на мэйл.ру, модуль "хочу общаться", как на моймир.мэйл.ру
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Куплю нестандартные идеи монетизации подобных сайтов.
Без примеров аналогичных разработок просьба не писать.
P. S.: Выбранный ранее исполнитель с работой не справился.
P. S.2: Второй выбранный исполнитель без вести пропал.
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