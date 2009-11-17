Переписать текст на главную сраницу

$17
КопирайтингЗакрыт8 заявок232 просмотра
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Доброго.

Глобально переписать текст который в файле, сделать текст продающим.

Никаких ошибок и т.п., школьники не беспокоить.

Цена установлена за весь текст ( 3000 знаков).

Срочно!

14 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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