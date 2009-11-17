Переписать текст на главную сраницу

Для доработки сайта знакомств нужно написать доскональное ТЗ на разработку: Модуль "попутчики", как на мэйл.ру, модуль "хочу общаться", как на моймир.мэйл.ру ______________________________ Куплю нестандартные идеи монетизации подобных сайтов. Без примеров аналогичных разработок просьба не писать. P. S.: Выбранный ранее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Глобально переписать текст который в файле, сделать текст продающим.
Никаких ошибок и т.п., школьники не беспокоить.
Цена установлена за весь текст ( 3000 знаков).
Срочно!
- Похожие заказы
- $150Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Цена до 500 у.е. + возможна премия за результат (уточняю что премия возможна только за положительный конечный результат совместной работы и совершенно не однозначна) Срок до 30 дней Что Есть - идея проекта, дизайн, верстка, четкое понимание ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Надо написать 20 статей на тему кофе и кофемашинЗавершен14 лет назад
Сайт brikets.perm.ru Нужно переписать короткий текст на главной и написать 3 действительно интересных статьи по теме. 2,5$ / 1000 символовЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо разработка слогана. Тема - 15 лет избирательной комиссии. Слоган будет использован в полиграфической продукции (календарь). Требования - слоган на русском языке, не использовать стихотворную форму. Мы получили первые варианты, отдаем все ИК. Нас не будет ...Завершен14 лет назад
Требуется еще одна статья о тендерах Необходимо раскрыть основную идею пользы от участия компаний в тендерах Зачем нужно участвовать компаниям в тендерах, какая польза и т.д. Пишем для людей, грамотно Уникальность не менее 95% Статья не менее 3000 ...Завершен14 лет назад
- $10
Покупаю статьи о Таиланде любой тематики. Цена 2$-10$. Статьи должны быть уникальными и интересными для читателя.Завершен14 лет назад
- $150
Здравствуйте. Вышла такая подстава, что необходимо выполнить рерайт (англ-англ) биографий известных людей (мои исходники). Исполнитель смылся, бюджет остался малый, объем тот же. Итак, есть 135 страниц, 4 дня и 150 wmz (1,1 wmz - 1 страница). Поскольку ...Завершен14 лет назад
Доброе утро. Нужна срочная помощь в написании текстов. Кто готов поработать, оставляйте свои аськи. Цена не выше 1 доллара/тыс символов.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо переписать 28 статей, ~103 000 символов, тематика: единоборства, самооборона Если не возникнет проблем с тематикой, возможно дальнейшие сотрудничество, бюджет 3000 руб. Условия: 1. Статьи должны быть по объёму после рерайта, не менее чем были. 2. Текст должен легко ...Закрыт14 лет назад