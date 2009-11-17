Переписать текст на главную сраницу

Требуется еще одна статья о тендерах Необходимо раскрыть основную идею пользы от участия компаний в тендерах Зачем нужно участвовать компаниям в тендерах, какая польза и т.д. Пишем для людей, грамотно Уникальность не менее 95% Статья не менее 3000 ...