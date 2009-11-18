Написать несколько статей и текстов для сайта.

КопирайтингЗавершен12 заявок257 просмотров
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Сайт brikets.perm.ru Нужно переписать короткий текст на главной и написать 3 действительно интересных статьи по теме.

2,5$ / 1000 символов

14 лет назад
allatone
Мир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Безупречно справилась с задачей. Спасибо!
Андрей - отличный заказчик! Составляет подробное ТЗ, постоянно на связи и готов ответить на возникающие вопросы, что только способствует плодотворной работе. Никаких проблем с оплатой. Спасибо за сотрудничество!
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