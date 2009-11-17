Документация по проекту

Здравствуйте.

Цена до 500 у.е. + возможна премия за результат (уточняю что премия возможна только за положительный конечный результат совместной работы и совершенно не однозначна)

Срок до 30 дней

Что Есть - идея проекта, дизайн, верстка, четкое понимание архитектуры и используемых технологий, разработчики, частично готов прототип, начата работа по созданию презентации проекта.

Что Нужно:

1. Консультации при подготовке презентации

2. Подготовить полный пакет конкурсной документацию (желательно на двух языках, но пока можно договориться об одном) для участия в венчурных мероприятиях.

Документация должна быть подготовлена с учетом всех неоходимых стандартов, с применением UML2 и CASE системы. От исполнителя потребуеться обосновать выбор CASE и необходимых разделов.

Глубокие знания вопроса ОБЯЗАТЕЛЬНЫ (оплачивать и ждать пока Вы будите экспериментировать и учиться некогда)

Практический опыт желателен, но не обязателен.

Выбирать буду по тому как сможите мне доказать то, что компетентны, доведете работу до конца, в срок и на должном уровне. Огромный плюс если в портфолио еть подобные успешные работы.

Так же не мало важное значение при выборе исполнителя будет иметь предложенная цена.

Оплата через безопасную сделку или поэтапно (если поэтапно то однозначно без предоплат - сделали часть, расчитались и т.д.)

От исполнителя обязательно потребуеться составить график с указанием этапов, сроков и трудозатрат.

Отчет о ходе работ как минимум два раза в неделю. (чтобы я видел что исполнитель не "завис" в "процессе")

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С уважением,

А.В. Бердников