Приватно для Натальи Нестеренко

$50
КопирайтингЗавершен7 заявок348 просмотров
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Рерайт с исходниками. Красиво, бодро, лаконично.

14 лет назад
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо, Наталья быстро, грамотно и без лишних вопросов написала, то, что нужно. Буду обращаться еще :)
Спасибо, Ольга. Была грамотно поставлена задача, лишних вопросов просто не возникло. С удовольствием буду сотрудничать с Вами.
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