Приватно для Натальи Нестеренко

Необходимо выполнить качественный перевод корпоративного сайта с английского на итальянский язык. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов с пробелами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт с исходниками. Красиво, бодро, лаконично.
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