Написание статей для системы Миралинкс, маркетинг

КопирайтингЗакрыт15 заявок394 просмотра
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Нужно написать качественные статьи для системы Миралинкс.

Тематика статей - реклама, фирменный стиль, маркетинг.

Требования к статьям:

* ПОЛНАЯ уникальность текста, т.е копирайтинг

* 2 ссылки в статье

* 2000 -2500 символов

* наличие заголовка, анонса и мета-тегов

За 1 статью готов платить - 3 уе. Оплата за статьи будет производиться, как только статья написанная Вами пройдёт модерацию в системе. Если система по каким либо причинам статью не принимает, оплата за статью не производится.

Оставляйте Ваши контакты для связи прямо при добавлении в проект.

Написание статей
14 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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