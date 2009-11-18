Написание статей для системы Миралинкс, маркетинг

Необходимо выполнить качественный перевод корпоративного сайта с английского на итальянский язык. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов с пробелами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать качественные статьи для системы Миралинкс.
Тематика статей - реклама, фирменный стиль, маркетинг.
Требования к статьям:
* ПОЛНАЯ уникальность текста, т.е копирайтинг
* 2 ссылки в статье
* 2000 -2500 символов
* наличие заголовка, анонса и мета-тегов
За 1 статью готов платить - 3 уе. Оплата за статьи будет производиться, как только статья написанная Вами пройдёт модерацию в системе. Если система по каким либо причинам статью не принимает, оплата за статью не производится.
Оставляйте Ваши контакты для связи прямо при добавлении в проект.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуютя несколько психологических тестов. Тематика различная - подходящая для интернет аудитории. Каждый тест до 10 - 15 вопросов - после которых подсчитывается результат .... Только оригинальный копирайт. Предпочтение разбирающимся в области с соответствующим образованием. 100% уникальность. Предлагайте темы объемы и ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Рерайт с исходниками. Красиво, бодро, лаконично.Завершен14 лет назад
- $500
Наполнить сайт уникальными статьямиЗавершен14 лет назад
- $30
Написание оригинальных статей на английском. Две статьи по 3000 зн. Тематика - туризм.Завершен14 лет назад
Необходимо наполнить информацией социальную сеть (для людей с ограниченными возможностями), зарегистрировать пользователей, отпубликовать комментарии, то есть сделать сеть живой для посетителей, дабы мотивировать их на регистрацию и общение в сети.Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо заполнить интернет-аптеку кратким описанием из инструкции, фото если найдете, и добавить инструкцию в материалы. Сайт на joomle. Сроки сжатые. более 3000 лекарств, но некоторые повторяются и некоторые уже сделаны - дальше нужно сделать также. ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $26
В 2500 знаков для Allsubmitter, c наибольшим количество вариантов/синонимов под каждое слово тема: металлургическая продукцияЗавершен14 лет назад
- $10
Здравствуйте Интересует придумать название домена для фотогаллереи. Если понравится - вы получите ~10 wmz возможно и больше:) (желательно чтобы домен был свободен в зоне *.com на крайняк *.com.ua) Примеры: iloveart.*, kievgallery.* и так далее. Нужно чтобы там все ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Рерайт FAQ сайта регистрации доменовЗавершен14 лет назад