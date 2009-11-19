Рерайт статьи.

КопирайтингЗавершен18 заявок426 просмотров
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14 лет назад
BLC
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
Smeshka
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Оперативно и качественно сделала работу. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четкое представление о результате, мгновенная оплата.
Lubov2010
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Любовь - творческий и ответственный человек. Сразу поняла поставленную задачу. Отлично с ней справилась. От совместной работы остались самые приятные впечатления.
От сотрудничества с Дмитрием осталось очень положительное впечатление: четкое видение основной задачи, оперативная оплата. Спасибо:)
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