Необходимо выполнить качественный перевод корпоративного сайта с английского на итальянский язык. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов с пробелами.
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Требуется рерайт статьи для главной страницы. Объем до 1000 знаков.
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