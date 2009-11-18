Нужны анекдоты разных стран, старые анекдоты.

Наверное задача не реальная, но нужны анекдоты хотя бы на 50% отсутствующие в интернете.

Может какие-то старые сборники есть, которые вы можете отсканировать и проверить на уникальность.

Предлогайте ваши варианты, с ценой.