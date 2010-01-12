SEO контент

Необходимо выполнить качественный перевод корпоративного сайта с английского на итальянский язык. Экономическая тематика. Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов с пробелами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика диджеинг, создание сайтов, продвижение, юзабилити
Желательно опыт написания хотя бы по одной из тематик т.к. выбрано будет несколько исполнителей.
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