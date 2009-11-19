Наполнение форума

Добрый день.

Требуется несколько человек, для наполнения абсолютно пустого форума.

На данный момент тематики форума: чай, кофе и суши.

Выставляю свои услуги, пишите пожалуйста следующие данные:

1) Общение на любую из трех вышеуказанных тематик или конкретная тематика

2) Если у вас есть опыт работы с вышеуказанными тематиками, пишите с своем предложении.

3) Стоимость создания одной темы, а так же примерное количество символов данной темы.

4) Стоимость одного сообщения в теме, и примерное количество символов.

Стоимость желательно указывать в WMR.

Все предложения скрыты, пожалуйста отвечайте только в данном проекте - не нужно писать мне в ICQ, E-mail или личные сообщения.

Спасибо.