Наполнение форума

КопирайтингЗакрыт30 заявок523 просмотра
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Добрый день.

Требуется несколько человек, для наполнения абсолютно пустого форума.

На данный момент тематики форума: чай, кофе и суши.

Выставляю свои услуги, пишите пожалуйста следующие данные:

1) Общение на любую из трех вышеуказанных тематик или конкретная тематика

2) Если у вас есть опыт работы с вышеуказанными тематиками, пишите с своем предложении.

3) Стоимость создания одной темы, а так же примерное количество символов данной темы.

4) Стоимость одного сообщения в теме, и примерное количество символов.

Стоимость желательно указывать в WMR.

Все предложения скрыты, пожалуйста отвечайте только в данном проекте - не нужно писать мне в ICQ, E-mail или личные сообщения.

Спасибо.

14 лет назад
BossIT
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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