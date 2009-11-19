Написание 20 статей юридической тематики

Требуется составить описания к фильмам. Каждое описание должно быть уникальным и содержать порядка 500-600 символов без пробелов. Стиль повествования аналогичен многим другим сайтам. Первоначально необходимо написать 30 текстов. Список фильмов можете подготовить самостоятельно и после утверждения начинать, ...
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Нужно написать 20 статей для сайта юридической тематики по 2-3 страницы Word 12 шрифтом. Все статьи должны будут адаптированы под ключевые слова, которые будут выданы позже.
Примерная тематика статей:
ЛИЧНЫЙ АДВОКАТ
ЮРИДИЧЕСКОЕ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
СУДЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЗАЩИТА ПРАВ
СОЗДАНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАГРАНПАСПОРТА И ВИЗЫ
ТЕХОСМОТР
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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