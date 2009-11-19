Написание 20 статей юридической тематики

КопирайтингЗакрыт30 заявок457 просмотров
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Нужно написать 20 статей для сайта юридической тематики по 2-3 страницы Word 12 шрифтом. Все статьи должны будут адаптированы под ключевые слова, которые будут выданы позже.

Примерная тематика статей:

ЛИЧНЫЙ АДВОКАТ

ЮРИДИЧЕСКОЕ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

СУДЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАЩИТА ПРАВ

СОЗДАНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗАГРАНПАСПОРТА И ВИЗЫ

ТЕХОСМОТР

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

14 лет назад
vikingG
Иван 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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