Составить описания 30 фильмов

Требуется составить описания к фильмам. Каждое описание должно быть уникальным и содержать порядка 500-600 символов без пробелов. Стиль повествования аналогичен многим другим сайтам.

Первоначально необходимо написать 30 текстов.

Список фильмов можете подготовить самостоятельно и после утверждения начинать, или могу выслать я.

Если все устроит - будет дальнейшее постоянное сотрудничество.