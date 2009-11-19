Составить описания 30 фильмов

$15
КопирайтингЗакрыт57 заявок579 просмотров
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Требуется составить описания к фильмам. Каждое описание должно быть уникальным и содержать порядка 500-600 символов без пробелов. Стиль повествования аналогичен многим другим сайтам.

Первоначально необходимо написать 30 текстов.

Список фильмов можете подготовить самостоятельно и после утверждения начинать, или могу выслать я.

Если все устроит - будет дальнейшее постоянное сотрудничество.

14 лет назад
zhaa
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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