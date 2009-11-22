Рерайт техстатьи - телекоммуникационные шкафы

Рерайт материалов на тему "Использование телекоммуникационных шкафов в СКС и ЦОД"

Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать.

Если статья получится, то работы еще будет и много.

Пишется для людей

Стоимость работ не дороже 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Оплата Вебмани рубли. С деньгами проблем нет, если все ОК.

Оригинал статьи находится на http://ockc.ru/?p=36

При желании можете использовать другие источники

Уникальность не менее 95%

Проверку статьи осуществляю следующим образом

Уникальность проверяю в нескольких системах

Присылаете статью, если есть 2-3 ошибки или недочеты, то до конца не читаю, отправляю на доработку

После доработки, если опять ошибки забираете статью себе.

P.S. Имейте в виду, что я автор статьи, которая рерайтится.

Поэтому, если тема Вам не знакома и Вы не уверены в своих силах, то лучше за заказ не браться.