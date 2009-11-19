Придумать название студии

Добрый день. Требуется несколько человек, для наполнения абсолютно пустого форума. На данный момент тематики форума: чай, кофе и суши. Выставляю свои услуги, пишите пожалуйста следующие данные: 1) Общение на любую из трех вышеуказанных тематик или конкретная тематика 2) Если у ...