Новости на сайт аграрной тематики

КопирайтингЗавершен8 заявок235 просмотров
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Требуется копирайтер для постоянного написания новостей на сайт аграрной тематики. Каждая новость должна быть оптимизирована под один определенный кейворд. Размер новости примерно 1000 символов. На сайте установлен вордпресс, от Вас требуется только написать новость, определить метки и описание. Возможен вариант с 1 картинкой для каждой новости (укажите стоимость с картинкой и без).

Очень приветствуется опыт написания новостей подобной тематики.

14 лет назад
-Alsp-
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$55
50 дней
Сотрудничаю с Алексеем уже достаточно долгое время. Понравилось отличное качество работы по очень приемлемой цене. Он человек ответственный - даже несмотря на независящие от него проблемы продолжал публиковать новости вовремя. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Всем доволен, оплата - в четко оговоренные сроки. Кроме того, Александр никогда не позволял себе грубость, даже когда я 2-3 раза подряд забывал сделать кое-какие (разные) мелочи. Его спокойные напоминания дали больший эффект - я стараюсь делать их в первую очередь В общем, позитива море!
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