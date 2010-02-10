Новости на сайт аграрной тематики

Требуется копирайтер для постоянного написания новостей на сайт аграрной тематики. Каждая новость должна быть оптимизирована под один определенный кейворд. Размер новости примерно 1000 символов. На сайте установлен вордпресс, от Вас требуется только написать новость, определить метки и описание. Возможен вариант с 1 картинкой для каждой новости (укажите стоимость с картинкой и без).

Очень приветствуется опыт написания новостей подобной тематики.