Новости на сайт аграрной тематики

Требуется придумать название для студии дизайна. Основная специализация - айдентика и дизайн рекламной продукции. Название должно быть лаконичным, оригинальным и запоминающимся. Возможно сочетание с цифрами. Не приемлемы вычурные и сложносочиненные названия. Желательно ...
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Требуется копирайтер для постоянного написания новостей на сайт аграрной тематики. Каждая новость должна быть оптимизирована под один определенный кейворд. Размер новости примерно 1000 символов. На сайте установлен вордпресс, от Вас требуется только написать новость, определить метки и описание. Возможен вариант с 1 картинкой для каждой новости (укажите стоимость с картинкой и без).
Очень приветствуется опыт написания новостей подобной тематики.
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