Рерайт материалов на тему "Использование телекоммуникационных шкафов в СКС и ЦОД" Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать. Если статья получится, то работы еще будет и много. Пишется для людей Стоимость работ не дороже 30 рублей ...