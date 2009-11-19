Качественный рерайт

Требуется написание сео текста (1000 знаков). Выслушаю все предложения.
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Нужен рерайт на кино-тематику. Требуется 2 различных варианта описаний самого фильма+рерайт биографии и фильмографии нескольких актеров. Информацию ищите сами. В итоге по объему должно получиться 4-5 тысяч символов. В предложении указывайте пожалуйста стоимость тысячи символов. Работы достаточно, т.е. возможен выбор нескольких исполнителей. Также желательно указывать ссылки на примеры выполненных работ.
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