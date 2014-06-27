Рерайт сайта технической тематики.

ТЗ:

1)Есть готовый сайт (№1) сервисной помощи в Москве из 5 страниц

2)Есть готовый сайт (№2) сервисной помощи в другом городе из 10 страниц.

3) Нужно взять данные с сайта №2 - 8 страниц из 10 ( структуру сайта, документы сайта, информацию с сайта) сделать качественный глубокий рерайт для сайта №1.

Только рерайт - размещать на сайте и переделывать сайты не нужно.

На выходе сайт №1 должен стать похож на сайт №2 и при этом проходить проверку на копирайт в antiplagiat.ru, copyscape.com, pasteit.ru.

Задача очень простая, объёмы маленькие. Делается за 1-2 дня максимум.

Обязательна конфиденциальность. За работу 20$, за конфиденциальность 20$.

Итого 40$

Срок 2 дня.