Сделать ререайт странички

КопирайтингЗавершен2 заявки289 просмотров
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Внимание!!!!!!!!

Это приватный проект для Татьяна Осиповой!!!!!

Просьба не делать предложений и не писать в личку!!!!

14 лет назад
kirill_03
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Заказываю у Татьяны не первый раз. Почему? - Потому что всегда знаю,что не потеряю время на объяснения и тот текст,который я повешу на сайт,будет на самом высоком уровне!Всё просто....Буду обращаться ещё!
Как и всегда - все оплачено точно в срок и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество!
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