Сделать ререайт странички

1. Необходимо составить техническое задание по трем сайтам компьютерной скорой помощи. Пример сайта, который хотелось бы получить: akvi.ru Естественно, что сайты должны отличатся по структуре дизайну и так далее. По сути надо преподать один и ...
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