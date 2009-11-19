Написание 25-50 текстов для центра сертификации

КопирайтингЗакрыт2 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написание 25-50 текстов для центра по сертификации.

тема: сертификация продукции.

оплата: 100 руб за 1000 знаков.

задание сдается не в виде просто набора текстов, а в виде структуры,

которую программист может накладывать на шаблон.

выбор бесплатного шаблона по стандартным сайтам - тоже к вам.

причина: нет возможности пропустить все тексты через себя и структурировать их самостоятельно.

никто не помнит ваши тексты лучше чем вы сами, а значит и структурировать их проще всего вам.

к сожалению нет возможности просматриваить сайт, просьба слать предложения на мыло [email protected]

в ответ на ваше письмо вышлю расширенное задание.

14 лет назад
kyrkunov
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Составление ТЗ и копирайтинг

    1. Необходимо составить техническое задание по трем сайтам компьютерной скорой помощи. Пример сайта, который хотелось бы получить: akvi.ru Естественно, что сайты должны отличатся по структуре дизайну и так далее. По сути надо преподать один и ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт сайта технической тематики.

    $40

    ТЗ: 1)Есть готовый сайт (№1) сервисной помощи в Москве из 5 страниц 2)Есть готовый сайт (№2) сервисной помощи в другом городе из 10 страниц. 3) Нужно взять данные с сайта №2 - 8 страниц из 10 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны тексты

    Нужны 3 человека для написания текстов всевозможной тематики - 100 % уникальность. Пишите в приват цены за 1000 знаков.

    Копирайтинг91 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание 20 статей юридической тематики

    Нужно написать 20 статей для сайта юридической тематики по 2-3 страницы Word 12 шрифтом. Все статьи должны будут адаптированы под ключевые слова, которые будут выданы позже. Примерная тематика статей: ЛИЧНЫЙ АДВОКАТ ЮРИДИЧЕСКОЕ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Составить описания 30 фильмов

    $15

    Требуется составить описания к фильмам. Каждое описание должно быть уникальным и содержать порядка 500-600 символов без пробелов. Стиль повествования аналогичен многим другим сайтам. Первоначально необходимо написать 30 текстов. Список фильмов можете подготовить самостоятельно и после утверждения начинать, ...

    Копирайтинг57 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественный рерайт

    Нужен рерайт на кино-тематику. Требуется 2 различных варианта описаний самого фильма+рерайт биографии и фильмографии нескольких актеров. Информацию ищите сами. В итоге по объему должно получиться 4-5 тысяч символов. В предложении указывайте пожалуйста стоимость тысячи символов. ...

    Копирайтинг79 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт техстатьи - телекоммуникационные шкафы

    Рерайт материалов на тему "Использование телекоммуникационных шкафов в СКС и ЦОД" Нужен качественный рерайт, чтоб потом не пришлось самому доделывать. Если статья получится, то работы еще будет и много. Пишется для людей Стоимость работ не дороже 30 рублей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Новости на сайт аграрной тематики

    Требуется копирайтер для постоянного написания новостей на сайт аграрной тематики. Каждая новость должна быть оптимизирована под один определенный кейворд. Размер новости примерно 1000 символов. На сайте установлен вордпресс, от Вас требуется только написать новость, определить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад