Написание 25-50 текстов для центра сертификации

Требуется написание 25-50 текстов для центра по сертификации.

тема: сертификация продукции.

оплата: 100 руб за 1000 знаков.

задание сдается не в виде просто набора текстов, а в виде структуры,

которую программист может накладывать на шаблон.

выбор бесплатного шаблона по стандартным сайтам - тоже к вам.

причина: нет возможности пропустить все тексты через себя и структурировать их самостоятельно.

никто не помнит ваши тексты лучше чем вы сами, а значит и структурировать их проще всего вам.

к сожалению нет возможности просматриваить сайт, просьба слать предложения на мыло [email protected]

в ответ на ваше письмо вышлю расширенное задание.