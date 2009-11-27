Написать и размножить статью

КопирайтингЗавершен20 заявок443 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются услуги копирайтера и рерайтера.

1. Написать статью про сетевую бибилиотеку "либруceк" - 7-8 тысяч знаков для публикации на сайте.

2. Сделать на ее основе краткую читабельную версию - 3-4 т.з. для новостной рассылки.

3. Размножить краткую версию текста (рерайт) для бирж статей ( Liex и т.п.).

Возможна оплата поэтапно, или по итогам - как вам удобнее.

Работа должна быть полностью выполнена в течении недели - срок вполне реальный.

Подробнее все можно обсудить в ICQ или привате.

14 лет назад
GavPosad
Андрей 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$35
7 дней
Грамотный и аккуратный копирайтер. Понимает что и как делается. Рекомендую обращаться!
Было очень приятно работать с данным заказчиком - мгновенная оплата и адекватное общение. Буду рада сотрудничать в будущем.
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