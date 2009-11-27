Написать и размножить статью

Требуются услуги копирайтера и рерайтера.

1. Написать статью про сетевую бибилиотеку "либруceк" - 7-8 тысяч знаков для публикации на сайте.

2. Сделать на ее основе краткую читабельную версию - 3-4 т.з. для новостной рассылки.

3. Размножить краткую версию текста (рерайт) для бирж статей ( Liex и т.п.).

Возможна оплата поэтапно, или по итогам - как вам удобнее.

Работа должна быть полностью выполнена в течении недели - срок вполне реальный.

Подробнее все можно обсудить в ICQ или привате.