Придумать название магазина запчастей.

Требуется написание 25-50 текстов для центра по сертификации. тема: сертификация продукции. оплата: 100 руб за 1000 знаков. задание сдается не в виде просто набора текстов, а в виде структуры, которую программист может накладывать на шаблон. выбор бесплатного ...