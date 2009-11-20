Копипаст на соц. портале (авто тема)

Для работы необходимо:

Зарегистрироваться, добавить информацию о себе и автомобиле (фото, описсание).

Возможные варианты работы:

Написание постов автомобильной тематики в свой блог.

Автор должен отображать интересный информационный прецедент или явление, неординарно ставить проблему и творчески ее описывать. Важное требование к тексту: полемичность, он должна вызывать у читателя желание ответить: отрицать или соглашаться, проявлять активность. Кроме того, требуется максимальный уровень иллюстрирования текстовых материалов: 1 актуальное для текста фото примерно на 1000-1500 знаков.

2) Написание комментариев: следует писать комментарии исключительно при отличном понимании тематики. Перед тем как вступать в полемику или соглашаться, нужно хорошо разобраться в предмете дискуссии. Здесь так же важна полемичность: комментарий должен вызывать у читателя желание ответить на коммент, спорить и т.д.