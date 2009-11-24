Уникальные статьи о вреде наркотиков и алкоголя

КопирайтингЗавершен44 заявки957 просмотров
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Спасибо тем кто откликнулся.

Осталась еще одна тема: юридические аспекты употребления наркотиков.

(что-то вроде вопросов и ответов. Например, вопрос:: " а если я употребляю героин?". Ответ: "согласно статье такой-то тебя ждет то-то").

Новый конкурс не делаю, прошу оставлять свои предложения в текущем.

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Требуется не менее ста уникальных статей о вреде наркотиков и алкоголя.

Объем большой, сроки сжатые, поэтому будут выбрано несколько победителей, которым отправлю подробный список тем.

Статья не менее 1500 знаков.

Уникальность не менее 95%

Проверка антиплагиатором. Если программа находит ошибки, отправляю назад на доработку.

Оплата WMZ или ЯД, предоплата 50 %

14 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
OlgaVasilenko
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень довольна сотрудничеством с Риной. Ответственный и надежный заказчик. Всем рекомендую.
kiw
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$2
2 дня
Хорошие статьи по теме. Уточнения и дополнения, возникающие по ходу работы, быстро исполнялись. Будем работать еще.
Отличный заказчик. Четкие требования, своевременная оплата. Приятно работать.
Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
2 дня
Быстро, качественно, по теме. Рекомендую
Прекрасная заказчица! Четкое задание + моментальная оплата. Очень рада нашему сотрудничеству.
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
все ок
Было приятно сотрудничать.
kolam2
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Уложился в довольно сжатые сроки и, главное, качественно выполнил заказ на уникальные статьи! Сотрудничество оставило хорошее впечатление.
Отличный заказчик! Четкая постановка ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Smeshka
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$20
2 дня
Профессионально и качественно. Статьи были приняты сразу. Продолжим сотрудничество и в дальнейшем
Рина - заказчик, с которым действительно приятно работать. Задание четко сформулировано, с оплатой никаких задержек.)