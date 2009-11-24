Уникальные статьи о вреде наркотиков и алкоголя

Спасибо тем кто откликнулся.

Осталась еще одна тема: юридические аспекты употребления наркотиков.

(что-то вроде вопросов и ответов. Например, вопрос:: " а если я употребляю героин?". Ответ: "согласно статье такой-то тебя ждет то-то").

Новый конкурс не делаю, прошу оставлять свои предложения в текущем.

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Требуется не менее ста уникальных статей о вреде наркотиков и алкоголя.

Объем большой, сроки сжатые, поэтому будут выбрано несколько победителей, которым отправлю подробный список тем.

Статья не менее 1500 знаков.

Уникальность не менее 95%

Проверка антиплагиатором. Если программа находит ошибки, отправляю назад на доработку.

Оплата WMZ или ЯД, предоплата 50 %