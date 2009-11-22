Нужны забористые тексты

КопирайтингЗакрыт14 заявок445 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу опытного зубастого копирайтера для написания забористых текстов на развлекательную тематику.

примеры работ на развлекательную тематику и стоимость 1к кидайте в личку. девушки, извиняйте, предпочтение отдам молодому человеку.

14 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад