Ноутбуки, перегрев и последствия

$10
КопирайтингЗакрыт13 заявок226 просмотров
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Статья на 1,2-3 т.зн.

тема: поломки ноутбуков из-за перегрева, способы избежать подобной неприятности и т.п.

Статья для людей, ключей немного. Статья, прежде всего должна быть полезной читателю.

Только для знающих специалистов.

14 лет назад
bestsumki
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад