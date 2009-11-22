Рерайт текстов на компьютерную тематику

КопирайтингЗавершен36 заявок427 просмотров
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Требуется рерайт статей. Т.к. бюджет небольшой, предпочтение отдам более низкой цене. Пишите цену за 1К и сколько тысяч знаков в день сможете осилить. Особой спешки нет

14 лет назад
DaZeMaN
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
eirian
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$2
2 дня
Дмитрий зарекомендовал себя как ответственного фрилансера и выполнил качественный рерайт. В общем сделал то, чего я хотел. Так держать! Все прошло на высшем уровне, в дальнейшем буду знать к кому обращаться! Рекомендую!
Артем - приятный в общении человек, хороший работодатель. Четкое задание, своевременная оплата в оговоренном размере. Рекомендую исполнителям!