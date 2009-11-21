Нужна уникальная статья с насыщенностью ключевиков

КопирайтингЗакрыт65 заявок543 просмотра
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Нужна уникальная статья с высокой насыщенностью ключевых слов. Есть определенная тематика, есть пример где можно посмотреть насыщенность слов и сделать в несколько раз больше насыщенность и размер текста(количество знаков).

С вашей стороы нужна цена сколько будет стоить написание такой статьи и срок выполнения.

14 лет назад
artruslan
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад