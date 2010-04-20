OlgaVasilenko

Ольга Василенко OlgaVasilenko

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Качественные SEO-тексты, описания товаров для интернет-магазинов и авторские статьи.

Отзывы заказчиков
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Уникальные статьи о вреде наркотиков и алкоголя
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vkusnosti
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Копирайтер (SEO тексты)
Работа выполняется отлично, сроки и качество на высшем уровне.
novoreklama
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайт статей по туризму (отели)
Отлично и быстро выполнила работу!
Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Matskoff-Lion
Алексей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$2
10 баллов
14 лет назад
Рерайт короткого текста
Все оперативно, качественно, профессионально! Рекомендую!
ultras
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Написать статью на сайт
В целом, то что нужно. Работой доволен. Рекомендую.
Копирайтинг
10 отзывов
от $1
от 1 дня
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