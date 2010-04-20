Ольга Василенко OlgaVasilenkoOlgaVasilenko
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Портфолио
- Юридические услуги121 просмотр
- Системы управления сайтами116 просмотров
- Доставка товаров из американских интернет-магазино129 просмотров
- Модная одежда137 просмотров
- Мобильные туалетные кабины154 просмотра
- Лестничные ограждения в интерьере134 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$4
10 баллов
14 лет назад
Работа выполняется отлично, сроки и качество на высшем уровне.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отлично и быстро выполнила работу!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую всем!
$2
10 баллов
14 лет назад
Все оперативно, качественно, профессионально! Рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
В целом, то что нужно. Работой доволен. Рекомендую.
Копирайтинг
10 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга