80 - 100 статтей на тему быт. техники

$500
КопирайтингЗавершен43 заявки426 просмотров
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Добрый вечер, господа фрилансеры!

Мне необходимы около 100 статтей на тематику бытовой техники - новинки, работа, отзывы, итории из жизни.

Лучше, если за проект возьмется один человек. Рерайт допускается. Сроки - неделя. Предлагайте Ваши цены только в проект.

Спасибо

14 лет назад
alina_angel
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
OWGRand
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$200
5 дней
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