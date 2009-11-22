Рерайт 50К символов

КопирайтингЗакрыт36 заявок533 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен _недорогой_ рерайтер, кто поможет отрерайтить 50К текстов.

Тематика: свадьбы + металлопрокат.

Сделать нужно оперативно, желательно за сегодня, максимум завтра до вечера...

Предпочтение будет отдаваться лучшей предложенной цене!

14 лет назад
graf-orlov
65 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад