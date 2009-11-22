Рерайт 50К символов

Необходимо составление грамотного и профессионального ТЗ для дальнейшего создания интернет магазина. Украина. озвучивайте стоимость плз
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Здравствуйте!
Нужен _недорогой_ рерайтер, кто поможет отрерайтить 50К текстов.
Тематика: свадьбы + металлопрокат.
Сделать нужно оперативно, желательно за сегодня, максимум завтра до вечера...
Предпочтение будет отдаваться лучшей предложенной цене!
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