Нужен рерайт сайта про контактные линзы

Нужно размножение 3 имеющихся статей по 10 каждую по 2500 знаков, и написать еще 5 статей по 2500 знаков, тематика покер. ПРи выборе исполнителя отталкиваюсь от цены.
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