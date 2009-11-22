ТЗ для интернет магазина

КопирайтингЗакрыт14 заявок224 просмотра
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Необходимо составление грамотного и профессионального ТЗ для дальнейшего создания интернет магазина.

Украина.

озвучивайте стоимость плз

14 лет назад
sitona
Антон 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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