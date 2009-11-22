Уникальные, интересные, авторские статьи.

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Объем одной статьи от 1000 до 2000 знаков (без пробелов). Статьи для людей на 70% для машин на оставшиеся 30%. Грамотный русский язык. Семантическое ядро: телефонные переговоры, активные продажи, холодные звонки, поиск клиентов, телемаркетинг, телефонные продажи, техника холодных звонков, ведение телефонных переговоров и переговоры по телефону. Объем статей большой. Ожидаю от вас демонстрационную статью.