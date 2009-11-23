Срочно! 5 статей на тему плаванье 2000 символов

$50
КопирайтингЗавершен22 заявки346 просмотров
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Желательно до завтрашнего утра, ещё лучше сегодня вечером или ночью. Подробности выбранному исполнителю

14 лет назад
Vitkus
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
pchelaz
Анна 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$20
1 день
Отлично справилась с довольно таки сложным заданием. К тому же раньше договорённого времени. Спасибо! Работой вполне удовлетворён, буду обращаться ещё!
Подробно разъяснил суть требуемой работы. Оплата за выполненную работу переведена на мой счет в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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