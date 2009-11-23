Срочный рерайт

Здравствуйте! Нужен _недорогой_ рерайтер, кто поможет отрерайтить 50К текстов. Тематика: свадьбы + металлопрокат. Сделать нужно оперативно, желательно за сегодня, максимум завтра до вечера... Предпочтение будет отдаваться лучшей предложенной цене!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Спасибо откликнувшимся!
Срочно нужен рерайт нескольких статей, кто свободен в течении ближайших пары часов - прошу оставить свои ставки в проекте. Цена до 1 долл/1000.
Прошу отписываться ЛИШЬ тех, кто имеет представление о рерайтинге новостей и кого устраивает цена.
Личку, асю, скайп, э-мейл не бомбить. Нарушивших сие требование, извините, отправлю в бан.
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