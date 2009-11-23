Срочный рерайт

$50
КопирайтингЗавершен10 заявок361 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Спасибо откликнувшимся!

Срочно нужен рерайт нескольких статей, кто свободен в течении ближайших пары часов - прошу оставить свои ставки в проекте. Цена до 1 долл/1000.

Прошу отписываться ЛИШЬ тех, кто имеет представление о рерайтинге новостей и кого устраивает цена.

Личку, асю, скайп, э-мейл не бомбить. Нарушивших сие требование, извините, отправлю в бан.

14 лет назад
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
Charisma
Дарина 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо Дарье за помощь. Уникально, грамотно, ясно! То, что надо! Кроме того, хотелось бы отметить Дашину внимательность и приветливость, это дорогого стоит. P.S. Успехов и щедрых заказчиков!
Всегда приятно работать с профессионалом. Елена, Вы - отличный Заказчик. Спасибо за сотрудничество!
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Анна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Аня неплохо справилась с рерайтом новостей. Спасибо за работу, буду обращаться еще!
Работать с Еленой было удовольствием: четкое ТЗ, оплата своевременная... а еще хорошие советы и приятное общение! Буду рада сотрудничать с ней и дальше!
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