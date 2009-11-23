Срочный рерайт

Спасибо откликнувшимся!

Срочно нужен рерайт нескольких статей, кто свободен в течении ближайших пары часов - прошу оставить свои ставки в проекте. Цена до 1 долл/1000.

Прошу отписываться ЛИШЬ тех, кто имеет представление о рерайтинге новостей и кого устраивает цена.

Личку, асю, скайп, э-мейл не бомбить. Нарушивших сие требование, извините, отправлю в бан.