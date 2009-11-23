Конкурс на лучшее название городского кафе

# 1 — $

Требуется название кафе в строительном гипермаркете "ОБИ",

вот краткое описание концепции:

Для размещения на территории магазина "ОБИ" планируется фри-фло-кафе с широкой линейкой кондитерских изделий, выпечки, сэндвичей, врапов, салатов, блинов, а также кофе, чая и других напитков

Концепция не подразумевает приготовления горячих блюд. В тоже время не является "кофейней"

в традиционном смысле, нечто среднее между примиум бистро и кондитерской- кафе, это City Cafe быстрого обслуживния среднего и выше среднего ценового диапазона

- Название предпочтительно в русской транскрипции

- Блин Сметаныч и подобное не предлагать, желательно более урбанизированное

- Оплата производится за готовый утвержденный вариант

Спасибо

Юрий