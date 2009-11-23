Конкурс на лучшее название городского кафе

Для сайта нужен уникальный контент. Сайт компании по продаже косметики Мертвого моря Текст должен быть читабельным и грамотным Оплата: по-статейно, яндекс-деньгами, по факту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется название кафе в строительном гипермаркете "ОБИ",
вот краткое описание концепции:
Для размещения на территории магазина "ОБИ" планируется фри-фло-кафе с широкой линейкой кондитерских изделий, выпечки, сэндвичей, врапов, салатов, блинов, а также кофе, чая и других напитков
Концепция не подразумевает приготовления горячих блюд. В тоже время не является "кофейней"
в традиционном смысле, нечто среднее между примиум бистро и кондитерской- кафе, это City Cafe быстрого обслуживния среднего и выше среднего ценового диапазона
- Название предпочтительно в русской транскрипции
- Блин Сметаныч и подобное не предлагать, желательно более урбанизированное
- Оплата производится за готовый утвержденный вариант
Спасибо
Юрий
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