Здравствуйте.

Нужно написать 5 статей.

2-е стать на тему "Сканеры для визиток", 3-и статьи на тему "Фоторамки".

Количество слов 500-700.

Структура статьи следующая, сначала идет общая инфа, зачем, для чего и т.д. Потом описание товара.

Всю инфу можно брать в инете и перепечатывать, главное чтобы получились качественные статьи наполненные ключевыми словами. Ключевики вышлю как определюсь с автором.

Цена 5$