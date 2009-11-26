Рерайт приглашения на конференцию

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КОНФЕРЕНЦИЯ:"ЦОД 2009. Виртуализация на всех уровнях: от виртуализации инфраструктуры к виртуальным ЦОД"

Организаторы: "Журнал сетевых решений/LAN" и Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con

Конференция ориентирована на директоров по информационным системам, ведущих специалистов и менеджеров отделов ИТ, отвечающих за функционирование и обслуживание современных центров обработки данных, а также на представителей компаний-дистрибьюторов и инсталляторов, системных интеграторов и производителей различных компонентов вычислительной инфраструктуры, систем хранения данных, решений удаленного управления и мониторинга.

Виртуализация становится главным средством повышения эффективности вычислительной инфраструктуры центра обработки данных, позволяя обойтись меньшими ресурсами для решения большего объема задач. Она охватывает практически все компоненты инфраструктуры - от клиентов (VDI) и сети до систем хранения и серверов. Дальнейшее развитие виртуализации, дополненной средствами автоматизации, открывает перспективы для реализации динамических инфраструктур и облачных вычислений. Имеющиеся не рынке решения в области виртуализации доказали свою эффективность и получают все большее распространение: как показывают последние опросы, треть компаний планирует в течение двух лет переход от клиент-серверной модели к виртуализации и облачным вычислениям. На конференции будут представлены последние предложения (продукты, технологии, сервисы) в области виртуализации от ведущих поставщиков решений, стратегические подходы и экономические обоснования внедрения виртуализации в ЦОД и практический опыт использования соответствующих решений.

Стоимость участия в конференции:

- Для сотрудников всех сфер деятельности кроме ИТ- и консалтинговых компаний составляет 1450 рублей, включая НДС;

- Для сотрудников ИТ- и консалтинговых компаний составляет 8450 рублей, включая НДС.

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