Нейминг для seo-студии

# 1 — $

Разыскивается имя для студии продвижения сайтов. Направление деятельности: поисковая оптимизация, продвижение в поисковых системах, контекстная реклама.

Приоритет отдается уникальным, хорошо читаемым и легко произносимым названиям на английском языке. Не стоит предлагать названия с приставками seo-, promo-, pr- и т.п. Не стоит предлагать длинные списки из сотни вариантов, фильтруйте трэш. Заранее спасибо.

Хотелось бы увязать название с авиационной тематикой, но это не обязательно. Будет просто отлично, если найдется еще и свободный домен в зоне .ру (хотя портить хорошее название ради свободного домена не стоит).

Ради отличного названия бюджет может быть увеличен. Можно указывать свою стоимость. Оплата в WMR.