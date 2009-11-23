Создание анкоров

Нужен человек для постоянного сотрудничества - создания анкоров.

Работа идет так - скидывается пачка кейвордов и линков страниц на которые те должны вести и человек создает анкоры оговоренного заранее формата.

Пишите пожалуйста свои условия (цены за N количество анкоров).