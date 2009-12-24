Рерайт описания продукции в каталоге

$50
КопирайтингЗавершен54 заявки581 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуетя рерайт для описания каждой продукции в каталоге сайта сантехники. 131 продукции.

14 лет назад
SeO_fes
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
draconian
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Работа выполнена качественно и в сроки, все выполнено, как я желал того. Сразу видно что по этой теме есть знания. Притом, человек очень приятный на общение и понятлив. Работу выполняет в сроки во что бы то ни стало. Так как мне понравился рерай, сделанный Алексеем, сразу же заказал и копирайт на отдельную продукцию. Второй работой тоже очень рад! Советую всем пользоваться услугами Алексея, ну конечно и сам буду в первую очередь обращаться к нему.
Отличный заказчик! Предоставил четкое ТЗ, в котором рассказал все в деталях. Работу проверил быстро, и также быстро ее оплатил. Сотрудничество с Шамилем понравилось и ставлю ему 10 баллов из 10. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Требуется уникальный контент

    Для сайта нужен уникальный контент. Сайт компании по продаже косметики Мертвого моря Текст должен быть читабельным и грамотным Оплата: по-статейно, яндекс-деньгами, по факту

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт приглашения на конференцию

    Рерайт приглашения на конференцию Вот текст КОНФЕРЕНЦИЯ:"ЦОД 2009. Виртуализация на всех уровнях: от виртуализации инфраструктуры к виртуальным ЦОД" Организаторы: "Журнал сетевых решений/LAN" и Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con Конференция ориентирована на директоров по информационным системам, ведущих специалистов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нейминг для seo-студии

    $10

    Разыскивается имя для студии продвижения сайтов. Направление деятельности: поисковая оптимизация, продвижение в поисковых системах, контекстная реклама. Приоритет отдается уникальным, хорошо читаемым и легко произносимым названиям на английском языке. Не стоит предлагать названия с приставками seo-, promo-, ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны тексты (статьи о зимнем отдыхе)

    Мне надо 3-4 исполнителя, которые смогут до 26.11.09 написать по 20-30 уникальных (!) статей. Ключи дам. Насыщенность ключами: примерно по 5 ключей в тексте, употребление по 1 разу. Объем каждой статьи: 2.000 - 6.000 символов без пробелов. Материал ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Конкурс на лучшее название городского кафе

    $60

    Требуется название кафе в строительном гипермаркете "ОБИ", вот краткое описание концепции: Для размещения на территории магазина "ОБИ" планируется фри-фло-кафе с широкой линейкой кондитерских изделий, выпечки, сэндвичей, врапов, салатов, блинов, а также кофе, чая и других напитков Концепция не ...

    Копирайтинг72 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Уникальные, интересные, авторские статьи.

    Объем одной статьи от 1000 до 2000 знаков (без пробелов). Статьи для людей на 70% для машин на оставшиеся 30%. Грамотный русский язык. Семантическое ядро: телефонные переговоры, активные продажи, холодные звонки, поиск клиентов, телемаркетинг, телефонные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написания статей.

    Нужно будет написать несколько статей для продвижения сайта. Тематика : Парфюмерия, / интернет магазин парфюмерии. Оставляйте цены за 1000 знаков.

    Копирайтинг60 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочный рерайт

    $50

    Спасибо откликнувшимся! Срочно нужен рерайт нескольких статей, кто свободен в течении ближайших пары часов - прошу оставить свои ставки в проекте. Цена до 1 долл/1000. Прошу отписываться ЛИШЬ тех, кто имеет представление о рерайтинге новостей и ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт 50К символов

    Здравствуйте! Нужен _недорогой_ рерайтер, кто поможет отрерайтить 50К текстов. Тематика: свадьбы + металлопрокат. Сделать нужно оперативно, желательно за сегодня, максимум завтра до вечера... Предпочтение будет отдаваться лучшей предложенной цене!

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад